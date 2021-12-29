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Fenerbahçe’de altyapıdan 4 futbolcu 11’de
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda Afjet Afyonspor ile oynayacağı mücadelede altyapıdan 4 futbolcu yer aldı.
Spor 29.12.2021, 21:09 29.12.2021, 21:30
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda Afjet Afyonspor ile oynayacağı mücadelede altyapıdan 4 futbolcu yer aldı.
Fenerbahçe’de altyapıdan 4 futbolcu Afyonspor maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11’de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında şans buldu.