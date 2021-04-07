Fenerbahçe'de Ali Koç'tan kaptana büyük jest

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Covid-19'a yakalanınca Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun nişan törenine katılamadı. Ancak Ali Koç, kendi özel uçağını kaptan Melih ve ailesine tashih ederek tecrübeli basketbolcuya jest yaptı.

Koronavirüse yakalanması sonrası karantinada olan Ali Koç, Ankara'da aile arasında düzenlenen nişan merasimine katılım gösteremedi. Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakır’ın yüzüklerini Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel taktı.

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Ali Koç, daha önce de Fenerbahçe kaptanlarından futbolcu Ozan Tufan'a kız istemişti. Ozan Tufan, 31 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünle Rojin Haspolat ile evlenmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe’de son günlerde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Sarı lacivertli kulüp, başkan Ali Koç’un koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir” denildi.

(Ajansspor)