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Fenerbahçe’de 8 eksik

Fenerbahçe, ligde Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.

Spor 22.08.2022, 21:27
Fenerbahçe’de 8 eksik

Fenerbahçe, ligde Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King ise riske edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra ailesindeki özel bir mesele sebebiyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı. Portekizli Teknik Adam Jesus’un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha’nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

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