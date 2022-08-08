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Fenerbahçe’de 3 değişiklik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor mücadelesine Slovacko maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor 08.08.2022, 21:45
Fenerbahçe’de 3 değişiklik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor mücadelesine Slovacko maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovacko ile oynanan mücadeleye göre 3 değişikliğe gitti. Slovacko maçında Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel ve Zajc forma giyerken, Ümraniyespor mücadelesinde bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Luan Peres ve Joshua King yer aldı.

Fenerbahçe’nin 11’i şöyle:

"Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia"

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