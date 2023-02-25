Fenerbahçe’de 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lige ara verilen ara öncesi oynanan Adana Demirspor maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Son oynanan lig maçında orta sahada Mert Hakan Yandaş’ın yerine bugün Miha Zajc görev yaparken, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi yerine de Joshua King sahaya çıktı.

Portekizli teknik adam, Konyaspor maçına şu 11’le başladı:

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King