Son Dakika
Bakan Koca: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine göster
Fenerbahçe’de 11’de 6 değişiklik
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki Kasımpaşa maçında lige göre 11’de 6 değişiklik yaparken, 9 eksikle sahaya çıktı.
Spor 14.01.2021, 21:05
3
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki Kasımpaşa maçında lige göre 11’de 6 değişiklik yaparken, 9 eksikle sahaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ligde oynadıkları BB Erzurumspor maçına göre 11’de 6 değişiklik yaptı. Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Mame Thiam yedek kulübesinde yer alırken, Pelkas ve Sadık Çiftpınar ise kadroda bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine kalede Harun Tekin, stoperde Lemos ve Serdar Aziz, orta alanın solunda Ferdi Kadıoğlu, forvette ise Cisse ile Samatta ilk 11’de sahaya çıktı.
9 eksikFenerbahçe, kupa maçında Kasımpaşa karşısına 9 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz ve Kemal Ademi kadroda yer almadı.
5°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü