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Fenerbahçe zirveye göz kırptı!
Fenerbahçe zirveye göz kırptı!

Fenerbahçe zirveye göz kırptı!

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 08.01.2021, 09:18
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Fenerbahçe zirveye göz kırptı!

Maçtan dakikalar 

12. dakikada Ozan'ın indirdiği topla sol çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada sol taraftan Sinan'ın yaptığı ortada arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Caner'in kafasından seken topu ceza sahası dışında karşılayan Bakasetas'ı sert şutunu kaleci Altay kontrol etti.

45+1. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe kontratağında Ozan'ın pasını alan Thiam'ın ceza alanı içine girer girmez çektiği şut yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada Bareiro ile duvar pası yaparak ceza alanı içine sarkan Efecan'ın sağ çaprazdan şutunu kaleci Altay güçlükle kornere çeldi.

48. dakikada Alanyaspor'un kullandığı kornerde Altay'ın yumrukladığı topu Berkan kafayla Davidson'a indirdi. Davidson'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

52. dakikada Sinan'ın pasını alan Pelkas'ın yay üzerindeki şutu, Alanyaspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

65. dakikada Thiam'ın indirdiği topu kağan Tzavellas'ın kalecisine gönderdiği pas kısa düşünce, Valencia topa hareketlendi. Kaleci Marafona'nın müdahalesi ile Valencia yerde kalınca hakem Halil umut Meler penaltı kararı verdi.

67. dakikada penaltı noktasına gelen Valencia'nın vuruşunu kaleci Marafona çeldi.

70. dakikada Ozan'ın ara pasında ceza alanı içine sarkan Pelkas, rakibinden sıyrılarak şık bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

79. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Sadık'ın müdahalesiyle Babacar yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

80. dakikada beyaz noktanın başına gelen Babacar, topu filelere göndererek farkı bire indirdi. 2-1

87. dakikada Bareiro'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunu kaleci Altay kontrol etti.

90+4. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasını alan Ferdi'nin ceza alanı içinde çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.

90+5. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Altay son anda çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan (Mert

Hakan dk. 61), Valencia (Ferdi dk. 75), Pelkas (Serdar dk. 87 ?), Mame Thiam (Samatta dk. 74)

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp

Teknik Direktör: Erol Bulut

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 71), Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Salih Uçan dk. 60), Berkan (Mustafa Pektemek dk. 81 ?), Efecan, Davidson (Babacar dk. 71), Bakasetas, Adam Bareiro

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Sinan Gümüş (dk. 12), Pelkas (dk. 70) (Fenerbahçe), Babacar (dk. 80 pen.) (A.Alanyaspor)

Sarı kartlar: Mame Thiam, Tisserand, Sinan Gümüş, Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Davidson, Tzavellas, Berkan İsmail, Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Aytemiz Alanyaspor)

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