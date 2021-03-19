Fenerbahçe, Zalgiris'i yıktı
THY Euroleague'de 30. haftada Fenerbahçe Beko, Zalgiris ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk periyotunu 10 farkla önce kapatan Fenebahçe Beko, ilk çeyreği hızlı hücumlarla kapattı. İkinci periyotta 17 sayı atan Fenerbahçe Beko, rakibini 8 sayıda tutmayı başardı. Periyotun son kısmında 13-0 lık seri yakalayan sarı- lacivertliler, ilk yarıyı 45-26 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta Nando De Colo ve Jan Vesely'nin katkılarıyla etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, bu çeyreği de 66-46 önde tamamladı.
Son periyotta da maçı bırakmayan Fenerbahçe Beko, son çeyreğin 3. dakikasında 10-0 lık seri yakaladı ve fark 30'a çıktı. Bu noktadan sonra rahat bir oyun oynayan sarı- lacivertli ekip maçı da 23 sayı farkla 84-61 kazandı.
Bu karşılaşma sonucunda Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 18'e çıkarak 6. sıraya yükseldi.
Zalgiris ise 15. mağlubiyetini alarak 11. sırada kaldı.