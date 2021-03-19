Fenerbahçe, Zalgiris'i yıktı

Karşılaşmanın ilk periyotunu 10 farkla önce kapatan Fenebahçe Beko, ilk çeyreği hızlı hücumlarla kapattı. İkinci periyotta 17 sayı atan Fenerbahçe Beko, rakibini 8 sayıda tutmayı başardı. Periyotun son kısmında 13-0 lık seri yakalayan sarı- lacivertliler, ilk yarıyı 45-26 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Nando De Colo ve Jan Vesely'nin katkılarıyla etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, bu çeyreği de 66-46 önde tamamladı.

Son periyotta da maçı bırakmayan Fenerbahçe Beko, son çeyreğin 3. dakikasında 10-0 lık seri yakaladı ve fark 30'a çıktı. Bu noktadan sonra rahat bir oyun oynayan sarı- lacivertli ekip maçı da 23 sayı farkla 84-61 kazandı.

Bu karşılaşma sonucunda Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 18'e çıkarak 6. sıraya yükseldi.

Zalgiris ise 15. mağlubiyetini alarak 11. sırada kaldı.