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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Spor 14.07.2021, 20:06
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluğun ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5’e 2 top kapma ve pas idmanından sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
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