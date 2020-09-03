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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE, 2020-2021 SEZONU HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİRDİ.
Spor 03.09.2020, 20:29
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Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı hücum ve dar alanda çift kale maç ile devam ettirdi. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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