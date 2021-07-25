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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 25.07.2021, 13:42
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil’in tedavisine başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ankara’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
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