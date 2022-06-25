Son Dakika
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 25.06.2022, 14:06
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile bugün saat 18.00’de Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.