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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 16.06.2022, 13:48
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

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