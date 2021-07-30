banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 30.07.2021, 12:24
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
banner502

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman saat 09.30’da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. İdman dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Almanya’nın Greuther Fürth takımıyla bir hazırlık maçı yapacak.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501