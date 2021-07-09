banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklandı
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklandı
Fenerbahçe’nin yeni formaları tanıtıldı
Fenerbahçe’nin yeni formaları tanıtıldı
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e yanıt
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e yanıt

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 09.07.2021, 20:06
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
banner502

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Saat 17.00’de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Yorumlar (0)
24°
açık
banner501