banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 18.06.2022, 13:19
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu