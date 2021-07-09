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Fenerbahçe yeni sezon formaları için 15 yaşındaki Havanna Winter ile anlaştı mı?

Fenerbahçe yeni sezon formaları için 15 yaşındaki Norveçli kızla anlaştığı yönünde haberler sosyal medyada geniş yer buldu. 2021-2022 Sezonu için takımların hazırlıkları sürerken bir yandan da takımlar yeni sezon formalarını tanıtmaya başladı.

Spor 09.07.2021, 11:12 09.07.2021, 11:18
Fenerbahçe yeni sezon formaları için 15 yaşındaki Havanna Winter ile anlaştı mı?
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Fenerbahçe ise şok edici bir gelişme ile Fenerbahçe yeni sezon formaları için Tik Tok‘er Norveçli 15 Yaşındaki Havanna Winter ile anlaştığı paylaşıldı.

Bir çok taraftar bu haberi marka yüzü olarak iyi buldu ve sevinçle karşıladı.

Bir çok taraftar ise sevincini Havanna Winter in instagram üzerinden attığı son gönderiye sarı lacivert kalp yorumları atarak belli etti.Konuyla ilgili Fenerbanhhçe'den henüz bir açıklama yapılmadı.

#Havanna Winter
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