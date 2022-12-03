Fenerbahçe Yelken’den tarihi başarı
TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışları 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlendi. Fenerbahçe Yelken aynı zamanda milli takım seçmesine de ev sahipliği yapan yarışlarda Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde altın madalya kazandı.
TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışları 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlendi. Fenerbahçe Yelken aynı zamanda milli takım seçmesine de ev sahipliği yapan yarışlarda Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde altın madalya kazandı.
Balıkesir Ayvalık’ta düzenlenen TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarında Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde şampiyonluk ipini göğüsledi. Ilca 4 genel, Ilca 6 genel ve Ilca 7 genel klasmanda bütün altın madalyalar ilk defa tek bir kulüp tarafından kazanıldı.
TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarında alınan dereceler şu şekilde:
Ilca 4 Genel Klasman:
Fahri Can Tatlıcan (1.)
Kerem Sungun (5.)
Ilca 4 Kızlar Klasmanı:
Asya Şakaklı (1.)
Defne Koç (3.)
Ilca 6 Genel Klasman:
Nazlı Çağla Dönertaş (1.)
Ilca 6 Kadınlar Klasmanı:
Nazlı Çağla Dönertaş (1.)
Ilca 7 Genel Klasman:
Yiğit Yalçın Çıtak (1.)
Berkay Abay (2.)
Ilca 7 Gençler Klasmanı:
Sinan Mumcu (3.)