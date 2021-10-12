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Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de sakatlardan güzel haberler geliyor.

Spor 12.10.2021, 10:44 12.10.2021, 10:46
Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor

Süper Lig’de 9. haftada 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de sakatlardan güzel haberler geliyor. Şu anda İrfan Can ve Tisserand dışında eksik oyuncu kalmadı.
Milli takımda Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz’in ise hafta sonuna kadar hazır hale gelmesi amaçlanıyor.
Tisserand ve İrfan Can’ın da saha çalışmalarına başladığı ve kısa sürede takıma katılmalarının planlandığı kaydedildi.

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