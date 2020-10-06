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Fenerbahçe'ye her şeyimi vereceğim

Transferin şampiyonu Sarı-Lacivertliler, en büyük bombayı en son patlattı! Kanarya, İtalyan devi Roma’dan Diego Perotti’yi renklerine bağladı. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, imzanın ardından, “Çok gururluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim” dedi.

Spor 06.10.2020, 09:05
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Fenerbahçe'ye her şeyimi vereceğim

Limit sorununu aşmasının ardından transferde bombaları birbiri ardına patlatan Sarı-Lacivertliler, son güne yine damgasını vurdu. Süper Lig’de bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dünya yıldızını daha kulübüne kazandırmayı başardı. Kanarya, İtalya Serie A devi Roma’nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti’yi kaptı. Dün akşam saatlerinde en son olarak 32 yaşındaki futbolcuyu duyuran Fenerbahçe Kulübü, taraftarını mest etti. Yıldız isim için Twitter üzerinden binlerce mesaj paylaşılırken Sarı- Lacivertliler, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu’na övgüler yağdırdı.

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