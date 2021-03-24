banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı

Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Lazio'da Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor.

Spor 24.03.2021, 11:58 24.03.2021, 12:10
5
Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Büyük beklentilerle transfer edilen fakat istenilen başarıyı gösteremeyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'in Lazio'dan ayrılması söz konusu. 

Football Italia'nın haberine göre oyuncunun, Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali bulunuyor. Cisse, Samatta ve Thiam'dan forvette yeterli başarıyı göremeyen sarı- lacivertli kulüp bu pozisyon için yeniden Muriqi'i düşünüyor. 

18.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 2 gol kaydedebildi. 

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu