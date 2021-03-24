Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Büyük beklentilerle transfer edilen fakat istenilen başarıyı gösteremeyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'in Lazio'dan ayrılması söz konusu.

Football Italia'nın haberine göre oyuncunun, Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali bulunuyor. Cisse, Samatta ve Thiam'dan forvette yeterli başarıyı göremeyen sarı- lacivertli kulüp bu pozisyon için yeniden Muriqi'i düşünüyor.

18.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 2 gol kaydedebildi.