Fenerbahçe'ye evinde soğuk duş!
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele Adana Demirspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele Adana Demirspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Kaan’ın soldan ceza sahası içine gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Belhanda meşin yuvarlağa kayarak vurdu ve kaleci Berke’ye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Volkan Nariç xx, Esat Sancaktar xx
Fenerbahçe: Berke x, Osayi xx, Kim min-jae xx, Szalai xx, Novak x (Rossi dk. 84 ?), Sosa xx, Zajc x (Meyer dk. 84 ?), İrfan Can Kahveci xx (Serdar Dursun dk. 59 xx), Mert Hakan xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 72 xx), Pelkas x (Mesut dk. 59 xx), Valencia xx
Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Tisserand, Burak Kapacak
Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xx, Kaan Kanak xx (Tarık Çamdal dk. 86 ?), Stambouli xx (Sinan Kurt dk. 79), Gökhan İnler xxx, Yunus Akgün xx, Belhanda xxx (Akintola dk. 66 xx), Vargas xx (Bjarnason dk. 66 xx), Assombalonga xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro
Goller: Valencia (dk. 29) (Fenerbahçe), Gökhan İnler (dk. 34), Belhanda (dk. 46) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Svensson, Stambouli, Belhanda (Adana Demirspor) Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel (Fenerbahçe)