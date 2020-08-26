Fenerbahçe yaylada çalışmalarını sürdürdü
YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA DEVAM EDEN FENERBAHÇE, ÇALIŞMALARINI SABAH SATTLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın tamamı basına açık olarak gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu çalışmasıyla idmana başladı. Oyuncular daha sonra istasyon çalışması gerçekleştirirken, 5’e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla idman devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan sakatlıkları sebebiyle, Ömer Faruk Beyaz da Ümit Milli Takım’da bulunmasından dolayı idmanda yer almazken, sakatlığı süren Nabil Dirar ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Sarı-lacivertli futbolcular, antrenman öncesinde ise korona virüs testine tabi tutuldu.
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