Fenerbahçe: "Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır"

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Brezilyalı futbolcu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir" denildi.