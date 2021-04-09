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Fenerbahçe Voleybol takımı finalde

Efeler Ligi play-off 1-4’üncülük etabında Arkas Spor’u 3-2 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Spor 09.04.2021, 23:43
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Fenerbahçe Voleybol takımı finalde

Efeler Ligi play-off 1-4’üncülük etabında Arkas Spor’u 3-2 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Burak Çevik, Mustafa Cengiz, Lagumdzija, İlker Esin, Mustafa Koç)

Setler: 19-25, 25-22, 21-25, 29-27, 15-7

Süre: 137 dakika (26, 28, 29, 37, 17)
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