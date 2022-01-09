Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?

Sarı-lacivertlilerin, sezon başında yarım kalan hikayeyi tamamlamak için göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.

Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira, Fenerbahçe’yi bir kez daha FIFA'ya şikayet etti.

KONU FIFA’DA

Bunun nedeni de ortaya çıktı. Yönetimin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon euroya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon eurosunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon euro daha verelim" dedi.

Fanatik'in haberine göre; Pereira, "Kalan 2.5 milyon euronun tamamını isterim" cevabını verdi. Taraflar anlaşamayınca, konu FIFA'ya taşındı.

İKİNCİ KEZ TAZMİNAT

Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Pereira sözleşmesinin feshedilmesi sonrası 1.9 milyon euro tazminata hak kazanmıştı.

Ali Koç başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Pereira'ya parasını ödemişti. Böylece Koç aynı teknik adama iki kez tazminat ödeyerek tarihe geçti.

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