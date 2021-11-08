Fenerbahçe Vitor Pereira'yı kovarsa ne kadar tazminat ödeyecek?

Fenerbahçe'ye sezon başında 2 yıllık imza atan Pereira, 1,5 milyon euro garanti ücret alıyor. Ligin şampiyon bitirilmesi halinde 1 milyon euro bonus ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterirse 1 milyon euro daha prim alacak. Ancak bu kriterlerden çok şu an tazminatının ne kadar olduğu tartışılıyor.

1 YILLIK MAAŞI

Vitor Pereira'nın gönderilmesi halinde 1 yıllık kazancının, yani 1,5 milyon euro verileceği aktarıldı. Bugün yönetim kurulu toplantı masasına oturacak.

DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Vitor Pereira ile yola devam edilme ihtimali yüksek. Galatasaray karşılaşması öncesi hoca değişikliği riskli görülüyor. Derbideki sonuç kritik. Takım bir galibiyet alırsa havanın değişeceği inancı var.

1.9 MİLYON EURO

2016 yılında görevine son verilen ve yardımcılarıyla birlikte soluğu FIFA alarak Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon euroluk dava açmıştı. Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulundaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlanmış, Pereira'ya 1.9 milyon euro ödenmesine karar verilmişti.