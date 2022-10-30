Fenerbahçe ve İstanbulspor 6 bin 468 gün sonra karşı karşıya

Süper Lig’de Fenerbahçe ve İstanbulspor, 6 bin 468 gün sonra ilk kez Süper Lig’de karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ve Fenerbahçe, 6 bin 468 gün sonra ilk kez Süper Lig’de karşı karşıya geliyor. Süper Lig’in 2022-2023 Sezonu’nun 12. haftasında karşı karşıya gelen iki ekip, son olarak 13 Şubat 2005 tarihinde karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler müsabakadan 4-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.