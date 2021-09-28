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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki hakemler belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor 28.09.2021, 14:55
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacağı müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci karşılaşmaları kapsamında Perşembe günü oynanacak Marsilya - Galatasaray maçını ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

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