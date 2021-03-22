Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta takımdan gidecek isimler netleşti!

Geniş rotasyona sahip bir kadrosu olmasına rağmen istediği başarıyı bir türlü yakalayaman Fenerbahçe, gelecek sezona dair çalışmalarına başladı.

Beşiktaş ise gidişatından oldukça memnun. Dev derbiden beraberlikle ayrılmasına rağmen maç eksiğiyle lider konumda olan siyah- beyazlılar da yüksek maaşla verim alamadığı oyuncularla yollarını ayıracak.

GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Dev derbi sonrası iki kulüpte de ayrılacak isimler netleşti. İşte o isimler...

GÖKHAN TÖRE

Kara Kartal'ın sezon başında transfer ettiği Gökhan Töre sakatlıklardan kurtulamadığından takımına yeterince katkı sağlayamadı. Töre ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Bu sezon 12 maça çıkabilen Gökhan Töre, sözleşmesinde bulunan ''30 maça çıkarsa sözleşmesi uzayacak'' maddesinden yararlanamayacak.

TYLER BOYD

Tyler Boyd da performans açısından beklentiler altında kalan isimlerden oldu. Bu sezon Sivasspor'a kiralık olarak giden Boyd, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Boyd'un gidişi ile Beşiktaş, maliyetten tasarruf edecek.

DORUKHAN TOKÖZ

Beşiktaş yönetimi oyuncu için yıllık 7 milyon lira ücret ve maç başı 100 bin liralık teklif vermesine rağmen yıllık 15 milyon lira talep eden Dorukhan Toköz kulüple anlaşmaya varamadı.

Beşiktaş'ta oldukça eleştiriye maruz kalan Dorukhan'a yurt dışından ve Süper Lig ekiplerinden teklifler bulunuyor.

HARUN TEKİN

Altay Bayındır'ın yedeği olarak kalan ve verim alınamayan Harun ile de yollar ayrılacak. Onun yerine Berke Özer ve Altay kaleyi savunacak.

MAURICIO LEMOS

Mauricio Lemos, yaptığı basit hatalarla takımda yıldızı sönen isimlerden oldu. Lemos'a teklif gelmesi halinde ısrar edilmeyecek.

PAPISS CISSE

Sezon başında takıma katılan Cisse futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etmişti. Fenerbahçe, bu pozisyon için genç ve yetenekli bir isimle anlaşmayı düşünüyor.

ÖMER FARUK BEYAZ

17 yaşındaki gelecek vadeden genç yıldız, sözleşme tekliflerini reddetti. Beyaz, Avrupa'yı düşünüyor.