Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes’i konuk edeceği karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Novak Simovic yönetecek. Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nda deplasmanda Fiorentina oynayacağı maçta da Holldalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fransa’nın Rennes takımını konuk edecek. 27 Ekim Perşembe günü oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic’in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Medipol Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci maçında deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile mücadele edecek. 27 Ekim Perşembe günü Stadio Artemio Franchi’de saat 19.45’te başlayacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout’un yardımcılıklarını Mario Diks ve Charles Schaap üstlenecek.