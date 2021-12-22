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Fenerbahçe, uzun süre 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında uzun süre 9 kişi oynayan VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Spor 22.12.2021, 23:35
Fenerbahçe, uzun süre 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi

İSTANBUL (AA) - Bu sonuçla ligde 2'si üst üste olmak üzere 5. beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, puanını 29'a çıkardı. Bu sezon 5. kez sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük ise puanını 26 yaptı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Nazım Sangare'nin sağdan son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Adnan Uğur'un uzaklaştırmak istediği top Mesut Özil'in önünde kaldı. Mesut'un penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta, sağına uzanan kaleci Viviano gole izin vermedi.

31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

56. dakikada Sosa'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top sağ direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasına girerken kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Viviano topu kornere tokatladı.

83. dakikada Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Viviano üzerine gelen topu kontrol etti.

88. dakikada ceza sahasında sağdan Valencia'nın içeriye çıkardığı topla kale sahasının önünde Zajc buluştu. Uygun durumdaki Zajc'ın vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+3. dakikada sağ taraftan Mesut Özil'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topta Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

90+4. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının içine yaptığı ortada savunma topu penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Valencia'nın şutunda, bir kez daha Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

Maç 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük, iki dakikada 9 kişi kaldı

VavaCars Fatih Karagümrük'te Burak Bekaroğlu ile Caner Erkin, ilk yarıda kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Dimitrios Pelkas'ın altıpasın içinde çıkardığı şutta, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Hakem Özdamar, Burak Bekaroğlu'na kırmızı kartını gösterdi.

Bu pozisyonun ardından Erkan Özdamar'a yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin de 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Ev sahibi takım, böylece karşılaşmanın son 52 dakikasını 9 kişi oynadı.

Mesut Özil, kariyerinde ilke imza attı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında fileleri havalandırdı.

Mesut, Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın ardından Fatih Karagümrük'e karşı da gol atarak Süper Lig'deki son 3 müsabakada da skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

Deneyimli futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını ise 7'ye çıkardı.

#spor
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