Fenerbahçe uzatmalarda beraberliği yakaladı

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 Sezonu’nun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 19’da penaltıdan Valencia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor 29. dakikada Glumac ile beraberliği sağladı. Fenerbahçe ilk yarının uzatma anlarında Valencia ile bir kez daha öne geçerken, maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Ümraniyespor, 67. dakikada Gheorghe ile 2-2’lik eşitliği yakalarken, 73. dakikada Mrsic’in kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 3-2 üstünlüğe getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Mergim Berisha ile beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, Süper Lig’in ilk haftasında sahasından 1 puanla ayrıldı.