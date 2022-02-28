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Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de oynadığı son 12 deplasman maçında da kalesinde gol gördü.
Spor 28.02.2022, 22:09 28.02.2022, 22:36
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de oynadığı son 12 deplasman maçında da kalesinde gol gördü.
Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdırırken, üst üste 12. deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, son olarak 6 ay önce Süper Lig’de deplasmanda Altay müsabakasında kalesinde gol görmemiş ve sahadan 2-0’lık skorla ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından deplasmanda oynanan 12 maçın hepsinde kalesinde 18 defa gole engel olamadı.