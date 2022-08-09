Fenerbahçe - Ümraniyespor maç sonucu: 3-3

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünden oynanan mücadele iki ekibin karşılıklı pozisyonları ile başlarken, dengeyi Fenerbahçe 19. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan kaydettiği gol ile bozdu ve 1-0 öne geçti. Konuk ekip Ümraniyespor ise 29. dakikada Glumac'ın golü ile skora dengeyi getirdi. 45+2. dakikada yeniden sahneye çıkan Enner Valencia fileleri havalandırmayı başardı ve Fenerbahçe devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıda da sahada büyük bir mücadele yaşanırken Ümraniyespor, 67. dakikada Gheorghe ve 73. dakikada Mrsic'in (P) golleri ile 3-2 öne geçmeyi başardı. Nefesleri kesen mücadelede maçın skorunu ise 90+2. dakikada Berisha belirledi.

Maçtan dakikalar

1'| Ümraniyespor gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Geraldo'nun şutunda, Altay Bayındır gole izin vermedi.

3'| Fenerbahçe'de Emre Mor ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Top üstten auta gitti.

15'| Lincoln'ün sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada Joshua King içeriye çevirdi. Ümraniyespor savunması araya girdi ve kornere çeldi.

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Penaltı ve gol

GOL | Fenerbahçe mücadelenin 18. dakikasında penaltı kazandı. Sağ kanattan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı. Pozisyonda Fenerbahçe penaltı bekledi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia vuruşunda fileleri havalandırdı.

23'| Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Joshua King, ceza sahası içindeki Rossi'ye doğru pasını gönderdi. Ümraniyespor savunması araya girdi ve pozisyonu engelledi.

Ümraniyespor eşitliği sağladı

GOL | Ümraniyespor, 29. dakikada Glumac'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Geraldo'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde Tomislav Glumac kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

33'| Emre Mor kendi yarı alanında buluştuğu topla Ümraniyespor ceza sahasına çalımlarla gitti. Emre Mor'un uzaktan şutu dışarıya çıktı.

42'| Ümraniyespor'da soldan dip çizgiye inen Adel Bettaieb yerden içeriye çevirdi. Savunmada Attila Szalai topu uzaklaştırdı.

Valencia yeniden sahnede

GOL | Fenerbahçe, 45+2. dakikada Enner Valencia'nın golüyle ile yeniden öne geçti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sağ kanatta Joshua King, Diego Rossi'ye pasını aktardı. Ceza sahasına yönelen Uruguaylı futbolcunun içeriye çevirdiği topta Enner Valencia vuruşunda golü kaydetti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

48'| Ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topta Lincoln, savunma arkasına sarkan Valencia'yı düşündü. Valencia topa yetişemedi.

Gol geçerli değil

52'| Ümraniyespor'da Adel Bettaieb kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi. Gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

56'| Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topla buluşan Valencia yanındaki Emre Mor'a bıraktı. Emre Mor'un kale önünde yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.

Yeniden eşitlik sağlandı

GOL | Ümraniyespor, 67. dakikada Gheorghe'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda yay üzerine doğru gönderilen topa Valentin Gheorghe yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Ümraniyespor penaltı kazandı

GOL | 70. dakikada savunma arkasına sarkan Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle çizgi üzerinde yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic şutunda fileleri havalandırdı.

80'| Fenerbahçe'de Serdar Dursun yay üzerinde yerde kaldı. Sarı-Lacivertli ekip kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

83'| Serkan Göksu'nun hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Berisha'nın vuruşu yandan auta gitti.

Fenerbahçe eşitliği sağladı

GOL | Fenerbahçe, 90+2. dakikada Berisha ile skoru 3-3'e getirdi. Fenerbahçe'de sol çaprazda topla buluşan Lincoln gelişine vurdu top savunmadan döndü. Dönen topu alan Zajc iki kişinin arasından çıktı ve Berisha'ya bıraktı. Berisha'nın vuruşunda top ağlarla buluştu.

MAÇ SONUCU | Nefes kesen karşılaşma 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Lincoln, Emre Mor, King, Rossi, Valencia

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

FENERBAHÇE: Altay - Ferdi, Henrique, Szalai, Peres, Arao (Dk.46 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 63 Bruma), Lincoln, Rossi (Dk. 74 Serdar Dursun), King (Dk. 74 Berisha), Valencia (Dk.63 Zajc)

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı - Serkan Göksu (Dk. 88 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Mrsic (Dk.79 Isaac Sackey), Durel Avounou (Dk. 64 Emre Nefiz), Del Valle (Dk. 64 Valentin Gheorghe), Bettaieb

GOLLER: Dk.19 (P) ve 45+3 Valencia, Dk. 90+2 Berisha (Fenerbahçe) - Dk. 29 Glumac, Dk. 67 Valentin Gheorghe, Dk. 73 Mrsic (P) (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Arao, Velancia, Peres, Lincoln, Gustavo, Berisha, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - Bettaieb, Emre Nefiz (Ümraniyespor)