Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk ediyor!

SERDAR DURSUN MAÇTA OYNAYACAK MI?

Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Öte yandan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun'un da özel bir maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE - SLAVİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa kupalarında 239.maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı mücadele EXXEN dijital platformunda canlı yayınlanacak.

Daha önce 238 maça çıkan Sarı-lacivertliler, 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 70 34 20 16 95 69

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 238 87 51 100 297 348

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Sosa, Mesut, Osayi-Samuel, Rossi, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl