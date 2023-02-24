Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kuraya seribaşı olarak katıldı. Grup liderleri ayrıca rövanş maçlarını evinde oynayacak. Kurada Fenerbahçe grup aşamasını lider bitirdiği için seri başı olarak yer aldı. Sarı-lacivertliler bu turda İspanyol temsilcisi Sevilla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Sevilla - Fenerbahçe

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord