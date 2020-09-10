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Fenerbahçe, Trabzon’da
SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE TRABZON'A GELDİ.
Spor 10.09.2020, 20:16
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Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon’a geldi.
Sarı-lacivertli kafile Süper Lig’in ilk haftasında 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Trabzon’a geldi. Özel bir uçak ile saat 19.45 sıralarında Trabzon’a inen Fenerbahçe kafilesi geniş güvenlik önlemleri kara yolu ile Rize’ye hareket etti.
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