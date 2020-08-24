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Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürdü
YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI TOPUK YAYLASI TESİSLERİ'NDE DEVAM EDEN FENERBAHÇE, HAZIRLIKLARINA AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Spor 24.08.2020, 20:50
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin antrenman fotoğraflarını kaleci Altay Bayındır çekti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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