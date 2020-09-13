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Fenerbahçe, Tisserand'ı açıkladı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Spor 13.09.2020, 21:50
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir."
Kariyerinde Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse, Almanya'da ise Ingolstadt ile Wolfsburg takımlarında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tisserand, görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek.
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