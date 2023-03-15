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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok."
Spor 15.03.2023, 16:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok."