Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-2 berabere kaldıkları Rennes mücadelesini değerlendirdi

İyi bir takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Jesus, "Bugün neden Fransa liginde 6’ncı sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var. Takımım defansif olarak iyi bir performans gösterdi. İkinci yarıda 2 dakikada 2 gol yedik. Duygusal olarak biraz düştük. Karakterli ve öz güvenli bir takımız. Sonradan giren oyuncularımız yardımcı oldu ve berabere kaldık. Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı inanıyorum ki bu maçı kazanırdık” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Yedikleri iki golde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Rennes’in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. 28 Milyon, 25 Milyon Euro gibi hücuma harcama yaptılar. Bizim savunmamız da yenilmez değil, rakipler kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman haklarını vermemiz gerekiyor. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe için daha iyi bir sonuç çünkü Rennes 2-0 öndeydi. 2-0 gerideyken takımım toparlanmayı başardı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. 2 gün sonra oynayacağımız lig maçı var. O maça kadar toparlanacak süremiz yok, 1 idman yapma imkanımız olacak" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Jesus, "Elimdeki bütün oyunculara inanıyorum. Bunu söyleyip her maç aynı oyuncuları oynatsaydım bunu onlara göstermiş olmazdım. Oyuncularım onlara inandığımı görüyorlar. Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor. 11’de değişiklikler yaparken pazar günü oynayacağımız lig maçını da düşündük. 2 maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Pazar günü başka oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde kadrodaki tüm oyuncular mutlu oluyor" dedi.

Jorge Jesus, "Majer’in golünde topu önlemek için kaleye doğru hamle yapan Juan Peres, direğe çarptı. Tecrübeli futbolcu, pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi, kırık olup olmadığını şimdi bilemeyiz ama görüdüğü gibi sakatlandı. Şu an hala hastanede ama durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi. Tabii bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular." ifadesini kullandı

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe karşısında bu akşam çok zorlandıklarını söyledi. Fenerbahçe ile kendi sahasında 2-2 berabere kalan Rennes’in teknik direktörü Bruno Genesio, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve çok zorlandıklarını ifade etti.

Taraftarların gösterdiği ilgi sonucu maçın çok iyi bir ortamda oynandığını belirten Rennes Teknik direktörü Genesio, "Bu akşam çok iyi bir rakibe karşı oynadık ve çok zorlandık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ancak sonucu pahalı ödemiş olduk. Başarılı ve kaliteli oyunculara sahip bir ekipti. Maçın havası çok yoğundu. Taraftarların gösterdiği büyük sevgi ortamından çok memnunum." dedi.

Bir soru üzerine Genesio, genç oyunculara yer vermesinin oyunun sonucu etkilemediğini belirtti ve "Oyuncularım elinden geleni gösterdiler, sahada oynamaya çalıştılar. Kolay kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Fenerbahçe kendisini daha iyi gösterdi ve sonuna kadar pes etmediler." şeklinde konuştu. Kırmızı kart gören oyuncu için ise, "Türk oyuncu bizim oyuncuyu tahrik etti, hakem gösterdiği kırmızı kartta haklıydı" dedi.