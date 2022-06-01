Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.