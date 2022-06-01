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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Spor 01.06.2022, 11:04 01.06.2022, 11:13
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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