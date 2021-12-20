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Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın sözleşmesini feshetti.
Spor 20.12.2021, 21:09 20.12.2021, 21:42
Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.