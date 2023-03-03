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Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına alınmamasına ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Kayserispor’a 1 gece önceden gelecek yasak ile ilgili bilgi vermişler. Biliyorlarmış yasak geleceğini. Süreçte birileri yalan söylüyor."

Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına alınmamasına ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Kayserispor’a 1 gece önceden gelecek yasak ile ilgili bilgi vermişler. Biliyorlarmış yasak geleceğini. Süreçte birileri yalan söylüyor."

Spor 03.03.2023, 17:17
Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına alınmamasına ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Kayserispor’a 1 gece önceden gelecek yasak ile ilgili bilgi vermişler. Biliyorlarmış yasak geleceğini. Süreçte birileri yalan söylüyor."

Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına alınmamasına ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Kayserispor’a 1 gece önceden gelecek yasak ile ilgili bilgi vermişler. Biliyorlarmış yasak geleceğini. Süreçte birileri yalan söylüyor."

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