Fenerbahçe taraftarının gözü yaşlı! Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı
Dün akşam oynanan Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maçını türbinlerden seyreden binlerce taraftarın bir gözü sahada diğer gözü de Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçtaydı. Taraftarlar Galatasaray'ın fark atmasıyla sahayı terk etmeye başladı. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı.
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.
ZAJC VE VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Zajc ve Valencia kaydetti. Sarı-lacivertliler 2 yıldızının ayağından bulduğu gollerle mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI
Bu galibiyet Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını 4 Haziran'da Galatasaray ile oynanacak derbiye taşımasına yetmedi. MKE Ankaragücü'nü yenen Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez şampiyon oldu. Böylece Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk sevincini yaşamıştı.
ENNER VALENCIA TARİHE GEÇTİ
Enner Valencia, Arda Güler'in asistinde 2. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu sezon gol sayısını 29'a yükselten Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'nın 28 gollü rekorunu kırdı. Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.
KADIKÖY'DE "YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATLARI
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında farkı artırmasının ardından Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitmesini beklemeden Ülker Stadı'nı boşalttı.