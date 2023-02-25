Fenerbahçe taraftarından anlamlı pankart

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar “Yaşayan gözler umut dolacak, en güzel yarınlar bizim olacak” pankartı açtı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu Okul Açık tribününde sarı-lacivertliler taraftarlar tarafından “Yaşayan gözler umut dolacak, en güzel yarınlar bizim olacak” pankartı açıldı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte tribünlerden atkı ve bereler sahaya atıldı.