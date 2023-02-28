Fenerbahçe taraftarına deplasmanda tribün yasağı

Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun kararına göre; 4 Mart 2023'te oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Fenerbahçe tribünlerinden Cumartesi günü Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçında "hükümet istifa" sloganları yükselmişti.

Fenerbahçe maçının ertesi günü bu sefer Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Antalyaspor maçında da yine tribünlerden "hükümet istifa" sloganları yükselince başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidardan pek çok tepki gelmiş hatta Bahçeli "gerekirse müsabakalar tarafsız oynanmalıdır" demişti

Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili ilk açıklamasını dün yapmış ve Kulüpler Birliği’nin açıklamasını sosyal medya hesaplarından retweet ederek paylaşmıştı.

Fenerbahçe taraftarına ilk "yasak" bugün geldi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun kararına göre; 4 Mart 2023'te oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.