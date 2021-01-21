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Fenerbahçe taraftarı kulüpleri için 9,6 milyar adım attı

Fenerbahçe Spor Kulübü ve adımları bağışa çeviren sağlık uygulaması Help Steps iş birliği kısa sürede büyük ilgi gördü. Help Steps kullanmaya başlayan 85 bin Fenerbahçe taraftarı 9,6 milyar adım atarak kulüplerine gelir yarattı. İşbirliğinde hedef kısa sürede 20 milyar adıma ulaşılması…

Spor 21.01.2021, 14:52 21.01.2021, 14:58
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Fenerbahçe taraftarı kulüpleri için 9,6 milyar adım attı

Fenerbahçe Spor Kulübü ve adımları bağışa çeviren ilk sağlık uygulaması Help Steps iş birliği kısa sürede büyük ilgi gördü. Help Steps kullanmaya başlayan yaklaşık 85 bin Fenerbahçe taraftarı 9,6 milyar adım atarak kulüplerine bağışladı. İşbirliğinde kısa sürede 20 milyar adım hedefi belirlendi.

Anlaşmaya ilişkin törene Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ve Help Steps Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik katıldı.

Törende konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu Üyesi Kemal Danabaş şunları söyledi: “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yeni gelir kaynakları yaratmak adına dijital dünyanın imkânlarından yararlanarak 2 senedir yapmış olduğumuz projelerle önemli adımlar attık. Bu projelerimizden biri de oldukça önem verdiğimiz, spor kulübü ruhumuzla, enerjimizle çok eşleşen, yeni nesil bir girişim olan Help Steps’le yapmış olduğumuz iş birliğimiz oldu. Fenerbahçe olarak Help Steps ile yaptığımız bu iş birliğiyle hem taraftarlarımızı hareket etmeye, enerjik olmaya davet ediyor; hem de ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarımızla dijital alanda bir bağ kurup; taraftarlarımızın günlük hayatlarında attıkları her bir adımla, Fenerbahçemize destek olma imkanı sunuyoruz.”

Hedef 20 milyar adım

Kemal Danabaş, ilk duyurunun yapıldığı Eylül ayından bu yana taraftarların ciddi bir ilgi gösterdiğini belirtti. Bugüne kadar 84 bin 500 taraftarın uygulamayı indirdiğini ve kulübüne gelir yarattığını anlatan Danabaş şöyle konuştu: “Ancak Fenerbahçe için hedef bu rakamın yüzbinleri aşması, milyonlara ulaşmasıdır. Burada da rakiplerimizi geride bırakmasıdır. Bu hedef için bugün harekete geçmeyen her bir taraftarımızı Help Steps indirmeye, her günün akşamında tüm adımlarını Fenerbahçe için bağışlamaya davet ediyoruz. Bugüne dek Fenerbahçe adına 9 milyar 657 bin adım bağışlanmış. 39 gün için belirlenen hedefimiz ise 20 milyar adım. Tüm enerjimizle bu güzel sinerjinin bir parçası olmalıyız.”

‘1 adım bile önemli’

Help Steps Proje Yürütücüsü Gözde Venedik ise Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de Help Steps’te yer almasından memnuniyet duyduklarını belirterek şöyle konuştu: “Fenerbahçe ile imzaladığımız adımları desteğe dönüştüren iş birliği kısa sürede büyük ilgi gördü. Gelecekte de taraftarların desteğinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Fenerbahçe taraftarları daha sağlıklı yaşarken kulüpleri de gelirlerini artırabilecek. 1 adımın bile çok önemli olduğunu biliyor ve herkesi takımlarını destek olmaya davet ediyoruz.”

Help Steps nasıl kullanılıyor?

Kısa sürede büyük ilgi gören ve 160 ülkede 800 bin kullanıcıya ulaşan Help Steps, ücretsiz uygulamayı indiren kullanıcıların adımlarını sayıyor. Help Steps uygulamasında biriken bu adımlar akşam saat 24:00 olmadan kısa bir reklam izlenerek HS puanına çevriliyor. Kullanıcılar bu puanları isterse ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılara, STK’lara veya taraftarı olduğu kulüplere bağışlıyor.

Kime bağış yapılabiliyor?

Help Steps’te kullanıcılar bağış yapacağı kurumu veya kişiyi kendisi seçiyor. Kızılay, KAYD, AHBAP, HAÇİKO, TOG, TEGV, İhtiyaç Haritası, TOHUM, TOFD, UCİM gibi 21 kurumdan herhangi biri seçilerek adımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor. Ayrıca taraftarlar da Fenerbahçe Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne adımlarını bağışlayarak destek olabiliyor.

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