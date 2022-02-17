Fenerbahçe taraftarı çıldırdı! Ali Koç İstifa sesleri yankılandı...

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, oynadığı oyun ve aldığı skorla taraftarını çıldırttı.Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçeli futbolseverler, takımı ve yönetimi çok sert bir dille eleştirdi. Tepkilerden İsmail Kartal da nasibini alırken Başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulunuldu.

İşte atılan tweetlerden bazıları...