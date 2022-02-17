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Fenerbahçe taraftarı çıldırdı! Ali Koç İstifa sesleri yankılandı...
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag karşısında şok bir skor alan Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Oynanan isteksiz futbol nedeniyle futbolcuları topa tutan Sarı Laciverte gönül verenler, başarısız tablo nedeniyle Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Spor 17.02.2022, 22:54
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, oynadığı oyun ve aldığı skorla taraftarını çıldırttı.Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçeli futbolseverler, takımı ve yönetimi çok sert bir dille eleştirdi. Tepkilerden İsmail Kartal da nasibini alırken Başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulunuldu.
İşte atılan tweetlerden bazıları...